Тетрадь с домашней работой, которую в 1995 году проверил Илон Маск, была продана за почти 8 тыс. долларов

Илон Маск. Фото: Gettty Images/ Alex Wong / Staff

За тысячи долларов были проданы работы ученика, которые проверил и оценил сам Илон Маск 26 лет назад, передает CNN.

Задолго до основания Tesla и SpaceX американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в 1995 году был ассистентом профессора Майлза Басса в Уортонской школе бизнеса при Пеннсильванском университете. Сам Маск в это время учился в этом вузе, изучая экономику и физику.

И во время этой работы ему поручали оценивать и проверять работы студентов класса "Менеджмент 231" "Предпринимательство: внедрение и операции".

Одна из таких работ одного из студентов, которую Маск проверил, была выставлена на аукционе и продана с молотка за рекордную цену в 7 753 доллара (3,3 млн тенге). Первоначальный обладатель тетради 1995 года - выпускник Уортонской школы Брайан Томас. Он выставил ее на продажу через Интернет.

Покупатель решил остаться анонимным.

Страницы проверенного материала Маск подписывал своими инициалами "EM".

Тетрадь Томаса. Фото: CNN

Забавно также и то, что Томас в своей работе позволил себе написать "черт возьми". Ассистент Маск подчеркнул слово и вычел за это два балла. Как вспоминает экс-хозяин тетради, он знал, что работу будет проверять не преподаватель, поэтому в шутку написал это.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946297-tetrad-s-domashney-rabotoy-kotoruyu-v-1995-godu-proveril-ilon-mask-byla-prodana-za-pochti-8-tys-dollarov/