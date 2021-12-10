Саакашвили заявил, что его пригласили поработать в правительстве Кыргызстана

Михаил Саакашвили. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что власти Кыргызстана пригласили его поработать в правительстве, передает Sputnik Ближнее Зарубежье.

"Как только я смогу путешествовать, я, конечно, прилечу домой в Киев. А так я буду помогать и Грузии, и Украине", – передает слова Саакашвили агентство.

По словам экс-президента Грузии, его ждут и в других странах. Он заявил, что премьер Кыргызстана хвалил "реформы Саакашвили" и пригласил его поработать в Бишкек.

Ранее Саакашвили заявил, что Лукашенко раскрыл ему "антигрузинский заговор" Москвы. По словам Саакашвили, во время телефонного разговора президент Беларуси рассказал ему, что глава России в то время сделал ставку на бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Кроме того, Путин якобы сказал Лукашенко, что Патаркацишвили станет следующим лидером Грузии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946283-saakashvili-zayavil-chto-ego-priglasili-porabotat-v-pravitelstve-kyrgyzstana/