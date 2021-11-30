Саакашвили заявил, что Лукашенко раскрыл ему "антигрузинский заговор" Москвы

Михаил Саакашвили. Фото: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что Александр Лукашенко раскрыл ему "антигрузинский заговор" России, которая, по его словам, стояла за митингами 7 ноября 2007 года, передает "Коммерсантъ".

По словам Саакашвили, во время телефонного разговора президент Беларуси рассказал ему, что глава России в то время сделал ставку на бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Кроме того, Путин якобы сказал Лукашенко, что Патаркацишвили станет следующим лидером Грузии.

Как отметил Саакашвили, эта беседа президентов Беларуси и России прошла после того, как "три генерала ФСБ выехали в Минск и встретились там с Патаркацишвили", чтобы последний стал зачинщиком протестов.

"Это было в начале сентября 2007 года. А в ноябре Патаркацишвили выступил на большом митинге в Тбилиси. Вскоре митинги приняли опасный характер, и МВД было вынуждено применить силу", – сказал экс-президент Грузии.

Бадри Патаркацишвили удалось покинуть страну и уехать в Лондон во время разгона митингов, а через год он скончался от сердечного приступа.

Отмечается, что Минск и Москва пока не прокомментировали заявление Саакашвили.

Ранее врачи выявили у Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944632-saakashvili-zayavil-chto-lukashenko-raskryl-emu-antigruzinskiy-zagovor-moskvy/