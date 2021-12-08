Читатели журнала Time назвали "Человеком года" президента Бразилии

Жаир Болсонару. Фото: Andre Coelho/Bloomberg via Getty Images

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей американского журнала Time, говорится на сайте издания.

Глава Бразилии победил в опросе читателей журнала Time "Человек года 2021". В голосовании приняли участие девять миллионов человек, из них 24% выбрали Болсонару.

Второе место получил бывший президент США Дональд Трамп, набрав 9% голосов.

Медицинские работники, которые трудятся на передовой в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, собрали 6,3% голосов и оказались на третьем месте.

Российский оппозиционер Алексей Навальный занял четвертую позицию с 6% голосов читателей.

Замыкают пятерку ученые, которые помогли разработать жизненно важные вакцины против COVID-19. За них отдано 5,3% голосов.

В прошлому году журнал Time назвал Джо Байдена и Камалу Харрис "Человеком года 2020".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945817-chitateli-zhurnala-time-nazvali-chelovekom-goda-prezidenta-brazilii/