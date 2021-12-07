Австралия рассмотрит вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине

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Правительство Австралии "активно обсуждает" вопрос о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, передает News.com.au.

Ранее американское правительство официально решило бойкотировать Олимпийские игры в Пекине. Предварительной причиной такого решения стали репрессии в отношении уйгуров и других этнических меньшинств в Синьцзяне.

В связи с этим власти Австралии решили также обсудить возможность бойкота игр. На данном этапе вопрос обсуждается.

"Решение Соединенных Штатов, нашего близкого союзника и друга, дипломатически бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине - это очень долгожданный шаг, и Австралия должна последовать их примеру. Австралия не должна расслабляться, а действовать быстро, чтобы продемонстрировать нашу давнюю приверженность защите прав человека и кричать там, где они нарушаются", - заявил австралийский сенатор Эрик Абетц.

Тем не менее окончательное решение, по словам министра спорта Австралии Ричарда Колбека, еще не принято.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945628-avstraliya-rassmotrit-vopros-o-diplomaticheskom-boykote-olimpiyskih-igr-v-pekine/