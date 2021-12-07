Курс рубля упал на фоне новостей о новых санкциях США против России

Белый дом. Фото: gettyimages.com

Американское правительство начало разрабатывать пакет санкций в отношении России, чтобы предотвратить вторжение последних в Украину.

Источники раскрыли CNN, что новые санкции США коснутся "ближайшего окружения" Путина и ряда энергетический компаний.

На данный момент американские власти сотрудничают с европейскими партнерами, которые имеют тесные экономические отношения с Россией, чтобы скоординировать свои действия.

Высокопоставленный чиновник из администрации Байдена заявил, что США готовы противодействовать российскому правительству, нанеся "значительный и серьезный экономический ущерб российской экономике" России. Если Путин продолжит военную эскалацию в Украине.

"Мы составили чертовски агрессивный пакет", - отметил чиновник.

Кроме того, американское правительство рассматривает вопрос об отключении России от международной платежной системы SWIFT.

Тем временем на фоне новости о возможных санкциях курс рубля усилил падение к доллару и евро 6 декабря вечером. По состоянию на 23:52 часов (по Нур-Султану), курс доллара составил 74,29 рубля, а евро - 83,79, гласят данные Мосбиржи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945591-kurs-rublya-upal-na-fone-novostey-o-novyh-sanktsiyah-ssha-protiv-rossii/