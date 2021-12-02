Еще один американский штат захотел ограничить аборты вслед за Техасом

Протестующие в Миссисипи. Кадр из видео: Youtube/CBS News

В одном из американских штатов готовы принять закон о запрете абортов, передает Би-би-си.

Верховный суд США готов принять закон штата Миссисипи о запрете абортов после 15 недели беременности даже в случае изнасилования или инцеста. Большинство в правительстве штата выступило за это нововведение.

Это вызвало гнев среди жительниц Миссисипи. А врачи утверждают, что ограничения по прерыванию беременности могут поспособствовать увеличению смертности среди рожениц.

Сторонники запрета абортов тоже вышли на демонстрации и начали петь гимн США.

Ранее в сентябре в штате Техас вступил в силу закон о запрете абортов после шестой недели беременности. Нововведение было подписано губернатором и выходцем из республиканской партии Грегом Эбботтом.

Закон подвергся критике со стороны не только активистов, но и официальных лиц страны. А президент Джо Байден назвал это посягательством на права женщин и пообещал разобраться с этим.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране в 2019 году было совершено 630 тыс. процедур прерывания беременности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944959-esche-odin-amerikanskiy-shtat-zahotel-ogranichit-aborty-vsled-za-tehasom/