Первое в мире государство начало готовиться к переезду из-за глобального потепления

Островное государство Тувалу. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе рассказал, что в случае затопления страны местные жители будут вынуждены переехать, передает Lenta.ru.

Кофе отметил, что из-за глобального потепления остров может быть затоплен океаном. И если это произойдет, то Тувалу станет первой в мире страной, которая переедет из-за климатических катаклизмов.

Отмечается, что примерно пять тысяч жителей Тувалу уже перебрались в Новую Зеландию.

"На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства", – заявил глава МИД Тувалу.

Более того, власти государства уже начали готовиться к наихудшему варианту событий. По словам Кофе, они пытаются урегулировать вопрос международного права, чтобы страны признавали Тувалу, если она будет затоплена.

"Также мы обсуждаем технологии, с помощью которых сможем создать цифровую нацию, чтобы мы могли продолжать действовать вместе, даже находясь в другом месте", – пояснил он.

Министр добавил, что они намерены оцифровать все процессы, чтобы граждане страны могли пользоваться госуслугами онлайн.

Саймон Кофе стал популярен в Сети после того, как появился на конференции, стоя по колено в воде и в костюме. Он отметил, что таким образом хотел обратить внимание мировой общественности к проблемам изменения уровня мирового океана из-за климата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944888-pervoe-v-mire-gosudarstvo-nachalo-gotovitsya-k-pereezdu-iz-za-klimata/