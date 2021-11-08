Министр Тувалу снял видео о климате, стоя по колено в море

Министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе. Фото: facebook/Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government

Министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе записал видео с речью для конференции ООН по климату в Глазго, стоя по колено в морской воде.

Фото с выступления появилось на странице министерства юстиции, связи и иностранных дел, правительства Тувалу в Facebook.

Таким образом Саймон Кофе хотел продемонстрировать, что низко расположенное тихоокеанское островное государство Тувалу находится на передовой линии изменения климата.

"В заявлении сопоставляется обстановка проведения COP26 с реальными ситуациями, с которыми столкнулись в Тувалу из-за последствий изменения климата и повышения уровня моря, и подчеркиваются смелые меры, которые Тувалу предпринимает для решения очень насущных проблем мобильности людей в условиях изменения климата", - сказал он в своем видеообращении к участникам конференции.

Как пишет CNN, эти кадры должны быть продемонстрированы на саммите по климату во вторник.

Многие крупные загрязнители пообещали активизировать сокращение выбросов углерода в ближайшие десятилетия, а некоторые стремятся к нулевым чистым выбросам углерода к 2050 году. Но лидеры тихоокеанских островов потребовали немедленных действий, указав, что на карту поставлено само выживание их низкорасположенных стран.

Ранее были названы государства, которые могут исчезнуть с лица Земли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941122-ministr-tuvalu-snyal-video-o-klimate-stoya-po-koleno-v-more/