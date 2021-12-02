Митинг против Зеленского прошел в центре Киева

Митинг в Киеве. Фото: t.me/news44ua

В акции протеста против действующей власти в Украине участвовали около 2 тыс. человек.

Участники акции в Киеве выступали против политики нынешней власти. Они требовали отставки президента Украины Владимира Зеленского, полной перезагрузки власти и расследование ее преступлений, увольнения главы офиса президента Украины Андрея Ермака, а также перевыборы в Верховную Раду, передает "Главком".

Во время протеста, митингующие скандировали: "Зеленский – прочь!", "Ермак – прочь!" Они несли транспаранты с надписями: "Хватит предательств", "Зеленский - предатель", "Беги из ОП (Офиса президента)", "Выйди отсюда", сообщают "Українськi Новини".

С площади Независимости участники акции пришли к офису украинского президента Владимира Зеленского и забросали его мелочью, затем направились в сторону Верховной рады, где и был завершен протест.

Издание пишет, что организаторами митинга являются общественное объединение "Движение сопротивления капитуляции" и партия "Демократична сокира".

В акции приняли участие около двух тысяч человек. Отмечается, что мероприятие прошло мирно, без столкновений с полицией. Правоохранительные органы уже разблокировали движение на центральных улицах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что располагает информацией о скорой попытке государственного переворота в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944841-miting-protiv-zelenskogo-proshel-v-tsentre-kieva/