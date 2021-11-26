Зеленский заявил о подготовке госпереворота в Украине

Владимир Зеленский. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что располагает информацией о скорой попытке государственного переворота в стране.

Как пишет РИА Новости со слов президента Украины, госпереворот должен случиться 1 декабря текущего года.

"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и прочее", — сказал он во время пресс-конференции.

При этом Зеленский подчеркнул, что не верит в этот сценарий, а также не верит в участие бизнесмена Ахметова в попытке свержения власти.

Позже издание Life.ru сообщило о том, что в Кремле опровергли заявление украинского лидера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У России не было никаких планов принимать участие в этом и Россия не занимается вообще никогда такими делами", - сказал Песков.

Напомним, около недели назад в Кремле прокомментировали заявления ряда СМИ об "агрессии против Украины".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944158-zelenskiy-zayavil-o-podgotovke-gosperevorota-v-ukraine/