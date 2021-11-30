СМИ сообщили о документах, подтверждающих связь Си Цзиньпина с репрессиями уйгуров

Си Цзиньпин. Фото: Mary Altaffer - Pool/Getty Images

СМИ сообщили о документах, в которых упоминается причастность лидеров КП Китая к репрессиям уйгуров, передает Би-би-си.

Документы, которые были названы "Уйгурскими бумагами", были переданы в Уйгурский трибунал. Последнее является народным судом в Великобритании.

В "бумагах" содержится свидетельство того, как некоторые из заявлений, сделанные лидерами Коммунистической партии Китая, включая Си Цзиньпина и премьер-министра Ли Кэцяна, привели к созданию интернированных лагерей. Туда заключали не только уйгуров, но и других представителей мусульманского меньшинства - казахов и других.

Отмечается, что лидеры КП Китая "призывали к мерам", которые привели к угнетению целых народов в КНР.

Помимо этого международные правозащитные группы сообщили о случаях пыток заключенных в этих лагерях, принудительного труда и "стерилизации" женщин.

Идентичный набор документов был опубликован СМИ в 2019 году.

Само китайское правительство неоднократно отрицало существование такой политики в отношении этнических меньшинств в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944672-smi-soobschili-o-dokumentah-podtverzhdayuschih-svyaz-si-tszinpina-s-repressiyami-uygurov/