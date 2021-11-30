Первым президентом Барбадоса после выхода из-под короны Великобритании стала женщина

Барбадос. Фото: YouTube/BBC

Сандра Мейсон стала первым президентом Барбадоса, передает РИА Новости.

"Я, Сандра Прунелла Мейсон, клянусь честно и преданно служить Барбадосу согласно закону. Да поможет мне Бог", - поклялась Мейсон в ходе церемонии инаугурации.

В конце сентября правительство Барбадоса единогласно приняло решение выйти из-под короны Великобритании. С тех пор островное государство стало республикой.

Спустя месяц в Барбадосе провели выборы на пост президента. Наибольшее количество голосов жители отдали генерал-губернатору Сандры Мейсон.

Примечательно, что церемония инаугурации Мейсон проходит в 55-ю годовщину со дня обретения Барбадосом независимости - 30 ноября. Но до сегодняшних дней формальной главой страны оставалась Елизавета II.

Барбадос расположен в восточной части Карибского моря. Население острова - 287,3 тыс. человек. Столицей является город-порт Бриджтаун.

Ранее островное государство было одним из 16 стран, где Елизавета II оставалась главой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944599-pervym-prezidentom-barbadosa-posle-vyhoda-iz-pod-korony-velikobritanii-stala-zhenschina/