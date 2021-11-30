Жертвами урагана в Турции стали четыре человека, около сорока ранены

Ураган в Стамбуле. Фото: Hurriet

В Стамбуле из-за сильного урагана погибли четыре человека и еще 38 получили ранения, передает Hurriet.

Городские власти заявили, что четыре человека погибли и 19 получили ранения.

Издание пишет, что в ЧП пострадали 38 человек.

Отмечается, что жертвой стихии в Стамбуле, где порывистый ветер достигал скорости 130 км/ч, стал иностранец, однако его гражданство не уточняется.

В районе Чаталджа из-за ветра упала башня с часами. В районе Пендик затонули рыбацкие лодки. Пролив Босфор закрыт для движения судов. Самолеты не могли приземлиться в Стамбуле и были перенаправлены в другие города.

Сильный ветер затронул и другие части страны, повалив деревья, разрушив крыши зданий и причинив серьезный материальный ущерб.

Государственная метеорологическая служба предупредила о возможных неблагоприятных погодных условий в 52 провинциях Турции.

В сентябре в Нью-Йорке из-за урагана "Ида" затопило метро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944543-zhertvami-uragana-v-turtsii-stali-chetyre-chelovek-okolo-soroka-raneny/