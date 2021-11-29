"Путь, озаренный светом": чеченским школьникам выдали учебник об Ахмате Кадырове

В Чечне ученики 9-11 классов начали изучать книгу об Ахмате Кадырове. Фото: кадр из видео

В Чечне ученики 9-11 классов начали изучать книгу об Ахмате Кадырове, первом президенте республики, передает ЧГТРК "Грозный".

Учебное пособие "Путь, озаренный светом" включено в школьную программу с начала учебного года как дополнительный материал по изучению истории России. Книга рассказывает о жизни и достижениях Ахмата Кадырова.

"В приложении пособия представлены политическое и духовное наследие Ахмата-Хаджи Кадырова – это интервью, статьи и речи, имеющие научную практическую ценность", – говорится в сюжете телеканала.

Автором книги стал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чечне Амруди Эдилов. По его словам, идея создания книги возникла в 2019 году после совещания с Рамзаном Кадыровым, нынешним главой Чечни.

Сам лидер Чечни Рамзан Кадыров недавно был награжден орденом "Авиценна" за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук в республике.

А весной Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944338-put-ozarennyy-svetom-chechenskim-shkolnikam-vydali-uchebnik-ob-ahmate-kadyrove/