Южная Корея заявила, что пристально следит за действиями КНДР в ракетно-ядерной сфере

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Военные Южной Кореи заявили, что следят за действиями КНДР, передает ТАСС.

Вместе со своими американскими коллегами военные следят за ядерной и ракетной областями Северной Кореи.

"Правительство продолжает внимательно следить за ракетно-ядерной программой Севера в тесной координации с США", - сказал представитель южнокорейского министерства объединения, комментируя недавние публикации СМИ о том, что в Северной Корее продолжается работа ядерного реактора в Енбене.

Официальное лицо отказалось раскрывать дальнейшие подробности.

Кроме того, южнокорейские военные следят за действиями КНДР касательно запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты в 2017 году. Однако пока никаких действий не было зафиксировано.

Напомним, недавно перебежчицу из Северной Кореи обвинили в шпионаже и попытках вернуть других беженцев обратно на родину. Женщина позже во всем созналась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944078-yuzhnaya-koreya-zayavila-chto-pristalno-sledit-za-deystviyami-kndr-v-raketno-yadernoy-sfere/