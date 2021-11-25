Global Times: США захотели собрать союзников для сдерживания Китая на "Саммите по демократии"

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Китайская государственная газета Global Times заявила, что предстоящий саммит США является попыткой собрать союзников, чтобы сдержать Китай.

На "Саммит за демократию", который организуется США, были приглашены 110 государств, включая Тайвань. Однако в списке приглашенных не оказалось ни Китая, ни России.

Журналисты газеты Global Times в своей статье заявили, что такой шаг со стороны Соединенных Штатов нацелен на то, чтобы собрать союзников для сдерживания влияния Китая.

"Администрация Джо Байдена крайне опасным и провокационным образом превращает так называемый "Саммит за демократию" в еще одну небольшую и движимую идеологией клику, чтобы сдержать Китай", - гласит статья.

Они также упомянули, что в списке приглашенных стран не оказалось Сингапура, который считается союзником США. Это порождает "сомнения в природе этого саммита".

Мероприятие состоится в декабре. Правительство Тайваня публично поблагодарило американское правительство за приглашение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943927-global-times-ssha-zahoteli-sobrat-soyuznikov-dlya-sderzhivaniya-kitaya-na-sammite-po-demokratii/