Нескольким технологическим компаниям Китая ограничили торговлю в США

Иллюстративное фото: pixabay.com

США ввели ограничения на торговлю нескольких китайских компаний, передает Би-би-си.

Деятельность восьми технологических фирм Китая была ограничена США за их содействие в помощи военным КНР в области квантовых вычислений, а также в попытках "приобрести товары американского происхождения для поддержки военных приложений".

Компании, вошедшие в список, представляют угрозу для национальной безопасности США, по мнению последних.

Кроме того, американское министерство торговли внесло в такой же список, ограничивающий торговлю в Штатах, 16 физических и юридических лиц Китая и Пакистана из-за их причастности к "ядерной деятельности" последнего.

Помимо вышеперечисленных стран, туда же были добавлены организации из Японии и Сингапура.

Теперь перед продажей своих товаров в США поставщики из списка должны будут подавать заявку на получение лицензии. При этом высока вероятность, что она будет отклонена американскими властями.

Китайская сторона отреагировала на их действия осуждением.

"США обобщили понятие национальной безопасности и произвольно ввели санкции. У этих санкций отсутствует фактическое обоснование, а сама процедура очень непрозрачна. Китай выражает решительный протест и сделает официальное представление США по этому вопросу", - заявила официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.

Она добавила, что санкционный список не выгоден ни американцам, ни Китаю, передает РИА Новости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943911-neskolkim-tehnologicheskim-kompaniyam-kitaya-ogranichili-torgovlyu-v-ssha/