Dior извинился перед Китаем за скандальное фото

Фотография китайской женщины на выставке Dior. Фото: globaltimes

Дом моды Christian Dior заявил об уважении к Китаю после размещения в Шанхае скандального фото в рамках выставки Lady Dior.

На снимке представлен портрет азиатской девушки с сумкой в руках. Китайские СМИ написали, что данная фотография выставляет женщин Китая в плохом свете.

"На фотографии изображена модель с маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин", – говорится в статье Beijing Daily.

В свою очередь газета China Women's News написала, что данная выставка снова показала "эстетическое и культурное высокомерие и предубеждение со стороны некоторых западных брендов", а также намерение "исказить китайскую культуру", передает РИА Новости.

Французский модный дом в ответ на критику со стороны общественности сразу же удалил фотографию на официальном сайте и снял ее с выставки. Кроме того, Dior в своем аккаунте в социальной сети Weibo написал, что "с уважением относится к чувствам китайского народа".

"Если был допущен какой-либо промах, мы всегда готовы выслушать замечания, а затем своевременно исправить ошибку. Искренние намерения Dior в отношении китайского общества и потребителей непоколебимы", – говорится в сообщении.

Ранее дом высокой моды Dior впервые заключил контракт с футбольным клубом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943739-dior-izvinilsya-pered-kitaem-za-skandalnoe-foto/