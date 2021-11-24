NASA протестирует космический корабль для защиты Земли от астероидов

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустит космический аппарат DART, который должен будет протестировать защиту Земли от опасных космических объектов, сообщается на сайте американского космического агентства.

По данным агентства, зонд будет запущен 24 ноября из Калифорнии. После выхода в космос корабль отделится от ракеты-носителя и начнет сближение с астероидом, который вертится вокруг Земли. Столкновение с объектом произойдет осенью следующего года. В результате чего астероид должен будет отклониться от своей траектории.

"DART — это управляемая планетарной защитой проверка технологий предотвращения столкновения с Землей опасным астероидом. Проект DART станет первой демонстрацией техники кинетического ударного механизма, позволяющей изменить движение астероида в космосе", – говорится в сообщении.

Согласно расчетам NASA, этот способ сможет в будущем защитить планету от опасных космических объектов, меняя траекторию их движения.

Весной американское космическое агентство успешно запустило небольшой вертолет на Марсе. Дрон под названием Ingenuity находился в воздухе менее минуты, но это первый управляемый полет на другой планете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943631-nasa-protestiruet-kosmicheskiy-korabl-dlya-zaschity-zemli-ot-asteroidov/