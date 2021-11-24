Uber будет продавать каннабис в Канаде

Доставщик Uber Eats. Иллюстративное фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Подразделение Uber Eats от Uber нацелено на продажу каннабиса в Канаде, передает Би-би-си.

Uber Eats будет сотрудничать с сетью магазинов каннабиса в Канаде Tokyo Smoke. Чтобы заказать продукт, покупателю необходимо подтвердить свой возраст в приложении, затем сделать заказ, а потом уже забрать его в ближайшем магазине.

Согласно канадским законам, потребление марихуаны легально с 2018 года, но доставка все еще запрещена. При этом рынок в стране оценивается в четыре миллиарда американских долларов в год.

После легализации каннабиса канадское правительство столкнулось с проблемой в лице нелегальных поставщиков. Последние контролируют значительную долю продаж.

По прогнозам аналитиков, данный рынок в Канаде продолжит расширяться. И к 2026 году его обороты достигнут 6,7 млрд в год. Отмечается, что из-за пандемии спрос на каннабис в прошлом году резко увеличился.

Напомним, мы писали о двух жителях Индии, которые продавали марихуану под видом подсластителей на Amazon.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943627-uber-budet-prodavat-kannabis-v-kanade/