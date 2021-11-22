Двое жителей Индии продали тонну марихуаны на Amazon под видом подсластителей

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Индийскому подразделению Amazon было предъявлено обвинение в распространении наркотических веществ по стране, передает Би-би-си.

Полиция штата Мадхья-Прадеш арестовала двух мужчин, которые торговали марихуаной на сайте Amazon. В момент ареста они пытались продать 20 килограммов вещества.

Они распространяли по разным штатам каннабис под видом натурального подсластителя стевия. В общей сложности ими было продано около 1000 килограммов за 148 тыс. долларов.

На Amazon продажа незаконных товаров строго запрещена. В отношении двух нарушителей будут применены соответствующие меры.

"Нам сообщили о проблеме, и в настоящее время мы ее расследуем", - говорится в официальном сообщении магазина.

Кроме того, руководителям индийского подразделения интернет-магазина также были предъявлены обвинения.

Напомним, недавно 23-летний сын "короля Болливуда" Шах Рукх Кхана был арестован после вечеринки, на которой полиция обнаружила наркотические вещества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1943299-dvoe-zhiteley-indii-prodali-tonnu-marihuany-na-amazon-pod-vidom-podslastiteley/