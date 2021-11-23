Официальные лица Китая рассказали о подготовке визита Путина на открытие Олимпиады

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Россия и Китай поддерживают сейчас тесный контакт по вопросу организации визита Путина на зимние Олимпийские игры в Пекине, передает РИА Новости.

"Россия и Китай много лет поддерживают добрую традицию вместе отмечать важные события. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин был приглашен на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, на этот раз он пригласил своего хорошего друга президента России Владимира Путина в Китай для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент Путин с радостью принял это приглашение", - говорит официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Он добавил, что на данный момент стороны контактируют друг с другом по вопросам организации будущего визита Путина в Пекин на Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Уверен, что спортсмены двух стран добьются новых достижений и внесут должный вклад в то, чтобы показать миру безопасное и впечатляющее спортивное событие", - сказал Чжао Лицзянь.

Ранее Песков подтвердил, что президент России был приглашен на это масштабное мероприятие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943547-ofitsialnye-litsa-kitaya-rasskazali-o-podgotovke-vizita-putina-na-otkrytie-olimpiady/