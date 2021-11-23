Премьер Британии посетил "Мир свинки Пеппы" и рассказал об этом на конференции

Борис Джонсон. Фото: Jack Taylor/Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с представителями Конфедерации британских промышленников потерял текст речи и решил рассказать о своем визите в "Мир свинки Пеппы", передает The Guardian.

По словам политика, тематический парк он посетил накануне и ему понравилось это место.

"Я полюбил это место. "Мир свинки Пеппы" – это мое место. Здесь очень безопасные улицы, дисциплина в школах, большой упор на новые системы общественного транспорта. Даже если они немного стереотипно относятся к папе Свину", ­– сказал Джонсон.

В своем выступлении премьер отметил, что ни один государственный служащий не смог бы придумать Пеппу.

Сторона оппозиции раскритиковала премьера, заявив, что это был "беспорядок".

"Это показывает, как он относится к бизнесу. Никто не смеялся, потому что это совершенно не смешно", – подчеркнула теневой министр юстиции Рейчел Ривс.

Эд Дэйви, лидер либерал-демократов, сказал, что бизнесу нужна ясность, но все, что они получили, - это "бессвязная информация" от Джонсона.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс. А позже, когда в Интернете появились несколько фотографий со свадьбы, британцы раскритиковали платье невесты Бориса Джонсона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943546-premer-britanii-posetil-mir-svinki-peppy-i-rasskazal-ob-etom-na-konferentsii/