Премьер Британии посетил "Мир свинки Пеппы" и рассказал об этом на конференции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с представителями Конфедерации британских промышленников потерял текст речи и решил рассказать о своем визите в "Мир свинки Пеппы", передает The Guardian.
По словам политика, тематический парк он посетил накануне и ему понравилось это место.
"Я полюбил это место. "Мир свинки Пеппы" – это мое место. Здесь очень безопасные улицы, дисциплина в школах, большой упор на новые системы общественного транспорта. Даже если они немного стереотипно относятся к папе Свину", – сказал Джонсон.
В своем выступлении премьер отметил, что ни один государственный служащий не смог бы придумать Пеппу.
Сторона оппозиции раскритиковала премьера, заявив, что это был "беспорядок".
"Это показывает, как он относится к бизнесу. Никто не смеялся, потому что это совершенно не смешно", – подчеркнула теневой министр юстиции Рейчел Ривс.
Эд Дэйви, лидер либерал-демократов, сказал, что бизнесу нужна ясность, но все, что они получили, - это "бессвязная информация" от Джонсона.
Напомним, премьер Британии Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс. А позже, когда в Интернете появились несколько фотографий со свадьбы, британцы раскритиковали платье невесты Бориса Джонсона.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943546-premer-britanii-posetil-mir-svinki-peppy-i-rasskazal-ob-etom-na-konferentsii/