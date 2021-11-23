Китай запустил на орбиту новый спутник для наблюдения Земли

Китай запустил на орбиту спутник. Фото: кадр из видео

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-3-02, передает ТАСС.

Как отметила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, запуск состоялся 23 ноября в 07:45 по местному времени (05:45 по Нур-Султану) с космодрома Цзюцюань при помощи ракеты-носителя Long March 4C. Спутник успешно вышел на орбиту.

Сообщается, что спутник будет применяться для предотвращения морских катастроф и ликвидации их последствий, в целях наблюдения и защиты окружающей среды, а также для нужд сельского хозяйства и метеорологии.

Ранее Китай впервые выпустил женщину-астронавта в открытый космос. Ван Япин и ее коллега-астронавт Чжай Чжиган успешно завершили 6,5-часовой выход в открытый космос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943486-kitay-zapustil-na-orbitu-novyy-sputnik-dlya-nablyudeniya-zemli/