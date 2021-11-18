Путин призвал не допустить неконтролируемой миграции из Афганистана

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о важности предотвращения неконтролируемой миграции беженцев из Афганистана и террористов.

Как пишет РИА Новости, президент пояснил, что события в Афганистане диктуют необходимость внедрить дополнительные меры безопасности на южных рубежах, а также помогать союзникам России.

"Происходящее в Афганистане диктует необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности России на южных рубежах, оказанию содействия нашим союзникам - государствам Центральной Азии, которые видят в России гаранта стабильности в регионе", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходимо не допустить проникновения через границу РФ террористов и других преступников.

"В таком ключе надо действовать и дальше для того, чтобы предотвратить неконтролируемые потоки беженцев, не допустить проникновения через нашу границу террористов и других преступных элементов", - сказал президент.

Путин также указал, что задача стала особенно важной после вывода американских войск из Афганистана.

"Продолжая контакты с талибами (деятельность организации "Талибан" запрещена на территории Казахстана и ряда других стран), следует активнее задействовать форматы московских консультаций и консультаций "расширенной тройки" (РФ, США, КНР и Пакистан) с участием ключевых внешних игроков и соседей Афганистана в целях содействия установлению в стране гражданского мира и общественного порядка, нейтрализации террористических структур и наркопреступности", - сказал российский президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942904-putin-prizval-ne-dopustit-nekontroliruemoy-migratsii-iz-afganistana/