Саураб Кирпал. Фото: Twitter/Saurab Kirpal

Впервые в истории Индии пост судьи может занять открытый гей, передает Би-би-си.

Коллегия Верховного суда Индии рекомендовала старшего адвоката Саураба Кирпала на пост судьи в Высоком суде Дели. Если федеральное правительство официально одобрит его кандидатуру, Кирпал станет первым в истории представителем ЛГБТ-сообщества на этой должности.

В 2018 году Верховный суд Индии декриминализировал половой контакт с гомосексуалистами. Саураб Кирпал был одним из тех, кто подписал петицию. Событие стало знаковым для ЛГБТ-сообщества в стране.

Но в Индии сексуальное меньшинство все равно до сих пор сталкивается с дискриминацией и преследованием в повседневной жизни.

По словам 49-летнего Кирпала, это также отразилось на его карьере. Пост судьи он должен был занять еще в 2018 году, но коллегия трижды откладывала его назначение. Причиной якобы стала угроза национальной безопасности со стороны партнера Кирпала, который является иностранцем. Сам мужчина уверяет, что его кандидатуру отклоняли из-за его ориентации.

Саураб Кирпал учился на физика в колледже Святого Стефана в Нью-Дели. Степень юриста получил в Оксфордском университете. Также имеет степень магистра по юриспруденции в Кембриджском университете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942732-vpervye-v-istorii-indii-post-sudi-mozhet-zanyat-otkrytyy-gey/