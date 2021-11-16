Макрон изменил один из цветов флага Франции

Эммануэль Макрон. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/Bloomberg via Getty Images

Французский президент Эммануэль Макрон летом прошлого года изменил оттенок синего цвета на флаге Франции. Однако о переменах на государственном символе власти Франции публично не заявляли, передает Europe1.

Как сообщает издание, синий цвет французского флага стал еще темнее. Решение об изменении цвета Макрон принял в июле 2020 года, "по настоянию малоизвестного директора по оперативным вопросам Елисейского дворца Арно Жоланса". Обновленный флаг уже представлен на зданиях Елисейского дворца, Национальной ассамблеи и Министерства внутренних дел.

Издание пишет, что французский лидер изменил триколор, потому что так он смотрится элегантнее, а также более приближен к флагу Французской революции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подал в суд на владельца рекламного щита, который изобразил его как Адольфа Гитлера, в знак протеста против коронавирусных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942368-makron-izmenil-odin-iz-tsvetov-flaga-frantsii/