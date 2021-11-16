Австралийки пожаловались на правительство Катара за унизительный гинекологический осмотр в аэропорту

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Жительницы Австралии, подвергшиеся унизительному осмотру в аэропорту Катара прошлом году, заявили, что их дело так и не сдвинулось с мертвой точки, передает Би-би-си.

В конце октября прошлого года стало известно, что иностранок, собиравшихся лететь из Катара обратно на родину, подвергли унизительному осмотру перед вылетом. Дело в том, что сотрудники аэропорта Хамад обнаружили в мусорном баке малыша, который был обернут в полиэтиленовый пакет и "погребен" под кучей мусора.

Все взрослые женщины ближайших рейсов были принудительно осмотрены гинекологами. После этого большинство из них подали жалобы, в том числе 18 уроженок Австралии. Женщины назвали инцидент унизительным и сексуальным посягательством.

Позже Катар извинился. А виновный сотрудник получил условный срок.

Потерпевшие австралийки потребовали компенсацию и официальные извинения. Прошел уже год, но никаких действий ни от правительства Катара, ни от сотрудников аэропорта не последовало. Одна из потерпевших утверждает, что после этого ей долгое время снились кошмары.

Также женщинв требуют, чтобы такого инцидента впредь не повторялось ни с одной из женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942345-avstraliyki-pozhalovalis-na-pravitelstvo-katara-za-unizitelnyy-ginekologicheskiy-osmotr-v-aeroportu/