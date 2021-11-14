"Никогда не ешь ничего импортного": Лукашенко раскрыл секрет долголетия

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images/ Mikhail Svetlov / Contributor

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как заботиться о своем здоровье. Политик рекомендовал заниматься спортом и придерживаться правильного питания.

Белорусский лидер дал интервью изданию "Национальная оборона". Лукашенко рассказал, что с самого детства занимался спортом, чтобы укрепить свой иммунитет.

"Ну надо было оберегаться как-то, вести образ жизни такой, чтобы меньше болеть. Чтобы иммунитет был нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу, я никогда в жизни не болел. И все это уходит туда, в детство, когда ты до этих «белых мух», как у нас снег называют, босиком ходишь", - вспомнил Лукашенко.

По его словам, он был "заточен на спорт". Президент Беларуси рассказал, как босиком бегал по подмерзшей земле, а также купался в холодной речке.

Также он рассказал, что играл в футбол и начинал заниматься самбо. Лукашенко признался, что занимаясь футболом, повредил колено и решил перейти в хоккей. Как объяснил президент, нагрузка на больное колено меньше.

Лукашенко отметил, что пандемия показала губительность неправильного образа жизни.

"Вы знаете, вот эта пандемия показала… Нас Господь взял и встряхнул, потому что мы неправильно жили, неправильно живем. Сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в айфон тычем, лежим, довольны, телевизор смотрим. А два часа в день отработать надо. Два часа – это закон. Поэтому я беру топор, иду рубить дрова", - заявил он.

Даже такая активность полезна, утверждает он. Также Лукашенко отметил, что нужно правильно питаться.

"Никогда не ешь ничего импортного – будешь жить долго", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942096-nikogda-ne-esh-nichego-importnogo-lukashenko-raskryl-sekret-dolgoletiya/