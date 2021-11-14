Более 500 человек пострадали от нашествия скорпионов за день в Египте

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За минувшие сутки более 500 человек пострадали из-за укусов скорпионов на юге Египта. В египетском Минздраве прокомментировали случившееся.

И.о. главы ведомства Халед Абд аль-Гаффар сообщил о нашествии скорпионов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что на провинцию Асуан обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град. Были разрушены 5 домов. Стихия также обрушилась на соседние провинции.

И. о. министра заявил, что из-за дождей были разрушены норы скорпионов. Они покинули их и оказались поблизости от жилых домов.

"503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет", - сообщили корреспондентам в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавших уже выписали из больниц.

Халед Абд аль-Гаффар заверил, что в провинции достаточно противоядий от укусов скорпионов и змей. В Минздраве рекомендовали пострадавшим от укусов скорпионов гражданам немедленно обращаться за медицинской помощью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942094-bolee-500-chelovek-postradali-ot-nashestviya-skorpionov-za-den-v-egipte/