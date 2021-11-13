Умер лечивший Кунаева и Брежнева кардиолог Евгений Чазов

Евгений Чазов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В возрасте 92 лет скончался известный российский кардиолог, академик РАН Евгений Чазов. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава РФ.

В сообщении ведомства говорится, что научные разработки Чазова по лечению пациентов при инфарктах, а также новые подходы к терапии тромбозов широко применялись как в России, так и в Европе и США.

Также кардиолог известен своим экспериментом по применению фибролизина – препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда. Евгений Чазов провел этот опыт на себе. За эту разработку в 1982 году он был удостоен Ленинской премии.

Ученый также вел активную социальную работу: 3 года возглавлял Минздрав СССР, стал одним из создателей научной кардиологической школы, защитил около ста докторских и кандидатских диссертаций.

Был участником и сопредседателем движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", деятельность которого была отмечена Нобелевской премией мира в 1985 году.

Сайт Lenta.ru пишет, что в свое время Чазов лечил несколько поколений советских партийных руководителей, в том числе генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

РИА Новости, в свою очередь, пишет о том, что в 2002 году ученый стал почетным профессором Казахского медуниверситета. Во время присуждения этого звания медик вспомнил, как работал в Казахской ССР в молодые годы и лечил первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева.

Трудовая деятельность Чазова отмечена множеством наград. Помимо Ленинской премии, он стал лауреатом трех Государственных премий СССР, Премии Совета Министров СССР и Государственной премии России.

Также ученый стал Полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", Героем Социалистического Труда и получил четыре Ордена Ленина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942031-umer-lechivshiy-kunaeva-i-brezhneva-kardiolog-evgeniy-chazov/