Трамп добился временного запрета на раскрытие документов по делу о штурме Капитолия

Дональд Трамп. Фото: Scott Olson/Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп добился от суда временного запрета на публикацию документов, которые касаются событий во время штурма Капитолия, передает ТАСС.

Апелляционный суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство американского экс-президента Дональда Трампа и приостановил публикацию документов.

Запрос о предоставлении документов направил специальный комитет нижней палаты Конгресса, который занимается расследованием дела о штурме Капитолия 6 января. Трамп же пытается через суд запретить раскрытие бумаг, которые могут рассказать миру о том, что произошло в Белом доме в этот день.

Национальный архив в случае отсутствия судебного запрета должен был передать требуемые документы конгрессменам 12 ноября.

Напомним, 6 января сторонники Трампа устроили беспорядки и захватили Капитолий в Вашингтоне. Штурм нанес Капитолию ущерб на 1,5 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941907-tramp-dobilsya-vremennogo-zapreta-na-raskrytie-dokumentov-po-delu-o-shturme-kapitoliya/