Постпред Беларуси призвал объективно оценивать ситуацию на польско-белорусской границе

Нелегалы на польско-белорусской границе. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Постпред Беларуси при ООН призвал представителей организации не паниковать из-за ситуации на границе, передает РИА Новости.

Ранее члены Совета Безопасности ООН обвинили Беларусь в намеренном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации на границе с соседствующими странами. Они намерены предпринять необходимые шаги, чтобы привлечь Беларусь к ответу.

"Единственное, что сейчас необходимо - просьба к ООН, к ее структурам, ко всем государствам просто спокойно, внимательно, взвешенно смотреть на ту информацию, которая поступает с границы, не поддаваться каким-то паническим настроениям, которые иногда сеют Telegram-каналы, различные фальшивые новости, которыми заполонили эфир", - говорит постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Он призвал смотреть на ситуацию объективно. И отметил, что Беларусь активно направляет помощь попавшим в трудную ситуацию беженцам. И предоставляет доступ наблюдателям СМИ и ооновским структурам.

"Но люди просто не хотят уходить, не хотят возвращаться домой, не хотят оставаться в Беларуси. Люди хотят в Европу - в сытую, богатую демократическую, гостеприимную Европу. Вот, они сталкиваются с реальным лицом этой самой демократической, гостеприимной Европы", - добавил Рыбаков.

Он предупредил, что стягивание военной техники соседних государств к своим границам может привести к фатальным ошибкам.

"Усиление военного компонента на границе наблюдается не только в Польше, но и в Литве. И уже Украина сделала заявление о том, что будут подтянуты дополнительные силы пограничников и военнослужащих к границе с Беларусью", - объяснил Рыбаков.

Президент Беларуси дал указание адекватно реагировать на усиление военного компонента со стороны стран-соседей. Лукашенко подчеркнул, что они не хотят "нагнетания обстановки".

"Мы понимаем, что ситуация накалена до такой степени, что любые провокации и любой человеческий фактор, ошибка может привести к крайне трагическим последствиям", - сказал Рыбаков.

Ранее премьер Польши назвал происходящее на границе новым типом войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941888-postpred-belarusi-prizval-obektivno-otsenivat-situatsiyu-na-polsko-belorusskoy-granitse/