Порошенко заподозрили в госизмене

Петр Порошенко. Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет возможную причастность бывшего президента Украины Петра Порошенко к государственной измене при закупках угля из Донбасса, передает агентство "Украинские новости".

СБУ Украины также проверит на причастность к госизмене экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву.

"Соответствующая версия проверяется", – заявил глава СБУ Иван Баканов.

Он также отметил, что уголовное производство соответствующим образом зарегистрировано. Детали дела пока не уточняются.

Отмечается, что СБУ в прошлом месяце представила записи разговоров главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, которые якобы свидетельствуют о его вине в госизмене. В записях также упоминаются данные Порошенко.

Ранее в Украине зарегистрированы два уголовных дела против экс-президента страны Петра Порошенко и главы США Джо Байдена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941887-poroshenko-zapodozrili-v-gosizmene/