СМИ: США предупредили ЕС о возможном "вторжении" России в Украину

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Американские чиновники предупредили властей Евросоюза о возможном риске "вторжения" России в Украину, передает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники пишет, что оценка США подкреплена "общедоступными доказательствами". Как отмечает источник, "близкий к Кремлю", Москва не планирует сейчас начинать войну с Украиной, но намерена показать готовность к применению силы в случае необходимости.

"Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции" – говорится в сообщении.

В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва никогда не планировала и не будет военное вторжение на территорию Украины. Он отметил, что Россия имеет право концентрировать войска где угодно на своей территории.

"Никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета", – подчеркнул Полянский.

Как заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, вторжения российских войск в скором времени не ожидается. Но, по его словам, Россия увеличивает ставки и начинает с ситуации в энергетике.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает вероятность начала открытых военных действий с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941855-smi-ssha-predupredili-es-o-vozmozhnom-vtorzhenii-rossii-v-ukrainu/