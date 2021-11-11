Правительство Чехии подало в отставку

Андрей Бабиш. Фото: CTK/Sandra Bejsakova

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подало в отставку, передает РИА Новости.

Об этом сообщил сам Бабиш на минувшей пресс-конференции.

"В связи с этим я направил президенту республики Милош Земану письменное прошение об отставке нашего кабинета. Ожидаю, что он поручит нам выполнять обязанности до тех пор, пока будет сформирован новый кабмин", - говорит Бабиш.

Перед этим прошло организационное заседание нового состава парламента. Там чиновники избрали представителей руководящих органов.

Андрей Бабиш является представителем движения АНО ("Акция недовольных граждан"). Последние проиграли в выборах в нижнюю палату парламента в октябре.

Формированием нового кабинета министров займется председатель либеральной Гражданской демократической партии, лидер коалиции "Вместе" Петр Фиала.

Напомним, в октябре чешское правительство начало обсуждение вопроса лишения полномочий президента Милоша Земана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941704-pravitelstvo-chehii-podalo-v-otstavku/