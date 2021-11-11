Глава Apple сравнил Android с небезопасным автомобилем

Тим Кук. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Тим Кук, глава компании Apple, заявил, что пользователи смартфонов, которым не важна безопасность, могут выбрать Android, передает MacRumors.

В ходе конференции DealBook генерального директора Apple спросили, почему владельцы iPhone не могут загружать неподтвержденные программы и сервисы. Он ответил, что пользователи, желающие загружать небезопасные приложения, могут перейти на смартфоны с Android.

Кроме того, Тим Кук сравнил Android-смартфоны с небезопасными автомобилями.

"Это как если бы я, будучи производителем автомобилей, говорил покупателю не ставить в машину подушки и ремни безопасности", – сказал глава корпорации.

По словам Кука, скачивание и использование сторонних программ, допустимое на платформе Android, опасно для пользователей.

Ранее акции Apple упали во вторник после сообщений о возможном снижении планов по производству iPhone 13 из-за продолжающейся нехватки компьютерных микросхем в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941648-glava-apple-sravnil-android-s-nebezopasnym-avtomobilem/