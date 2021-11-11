Обвинившая МИД Узбекистана в домогательствах журналистка застряла на казахстанской границе

Агнешка Пикулицка. Фото: instagram.com/aga_pik1

Польская журналистка Агнешка Пикулицка заявила, что с 7 ноября застряла на границе Казахстана и Узбекистана, поскольку МИД Узбекистана запретил ей въезд в страну. Девушка считает, что это связано с ее профессиональной деятельностью.

О ситуации Пикулицка написала в своем Twitter-аккаунте.

"Я приехала в Узбекистан более трех лет назад в надежде, что изменения возможны. Я уезжаю с убеждением, что при нынешнем правительстве никаких системных изменений не произойдет. 27 часов я провела на казахстанско-узбекистанской границе на морозе, потому что Узбекистан решил запретить мне въезд в страну", - сообщила девушка.

Как рассказала журналистка изданию Eurasianet, она выехала из Узбекистана в Казахстан, чтобы выполнить требование о ежемесячном выезде с территории Узбекистана, поскольку она может оставаться в стране без визы в течение 30 дней. Когда Агнешка пыталась въехать обратно в страну, выяснилось, что сделать этого она не может.

При этом в Казахстан полячка поехать тоже не могла из-за коронавирусных ограничений.

МИД Узбекистана предложил ей отвезти ее в аэропорт Ташкента, где она смогла бы купить билет в Турцию и покинуть страну. При этом на сборы ей дали только 10 минут. Журналистка решила отказаться от такого "доброго жеста".

Позже в Twitter Агнешка сообщила, что посольство Польши до сих пор не получило разъяснений, почему девушке запретили въезд в страну.

В соцсетях девушка также поблагодарила пограничников, которые отнеслись с "добротой и пониманием" к ее ситуации.

"Мне холодно, и я устала, но они не дают мне замерзнуть. Я хотела бы покинуть границу как можно скорее, но я также хочу иметь доступ к своей собственности. Я не преступник, а журналист. Это не преступление", - написала она в Twitter.

Все закончилось тем, что Пикулицка все же покинула страну. 10 ноября она поделилась фотографией из Польши и поблагодарила всех за поддержку.

"Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку, это очень много значит для меня. Сейчас я в Польше в безопасности, но, думаю, мне еще долго залечивать эту травму. Я всегда знала, что Узбекистан непростая для работы журналиста страна, но то, что произошло со мной, напомнило мне о худших днях эры Каримова", - написала журналистка.

Как уточняет узбекистанское издание "Газета.uz", в феврале этого года Агнешка обвинила сотрудника МИДа Узбекистана в домогательствах и попытке давления при аккредитации. К слову, позже Министерство принесло ей официальные извинения.

Конфликт с МИДом у Пикулицки повторился в апреле - тогда ведомство обвинило ее в необъективном освещении ситуации вокруг избитого блогера Миразиза Базарова и дискредитации правоохранительных органов.

После этого в июне МИД не стал продлевать ей аккредитацию, заявив, что она несколько раз нарушила законодательство страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941613-obvinivshaya-mid-uzbekistana-v-domogatelstvah-zhurnalistka-zastryala-na-kazahstanskoy-granitse/