СМИ сообщили примерную дату следующей встречи Байдена и Путина

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила примерную дату следующей встречи двух президентов.

"Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут до конца этого года провести беседу в формате видео-конференц-связи. Личная встреча может состояться в начале следующего года", - говорится в публикации.

Детали встречи на данный момент еще не согласованы. Предположительно российский и американский лидеры обсудят реализацию договоренностей, которые были достигнуты на предыдущей встрече в Женеве.

Отмечается, что повестка будущих встреч будет обширной.

Предыдущая первая личная встреча Байдена и Путина прошла в поместье Ла-Гранж в швейцарской Женеве 16 июня. Тогда продолжительность переговоров составляла более трех часов. Путин поблагодарил коллегу за инициативу встретиться.

Тем временем рейтинг одобрения среди американцев президента США Джо Байдена продолжает снижаться на фоне пандемии COVID-19 и вывода войск из Афганистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941495-smi-soobschili-primernuyu-datu-sleduyuschey-vstrechi-baydena-i-putina/