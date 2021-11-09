Персональные данные казахстанцев незаконно распространял крупнейший сайт Украины

Иллюстративное фото: pixabay.com

Один из крупнейших веб-сайтов Украины незаконно распространял личные данные 200 млн граждан стран СНГ, в том числе Казахстана и Беларуси. В понедельник киберполиция страны заблокировала ресурс.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство внутренних дел Украины, на сайте содержались номера телефонов, имена и фамилии граждан, а также их местожительство. В некоторых случаях содержалась и информация о предоставленных административных услугах, связанных с использованием транспортных средств.

"Сотрудники департамента киберполиции совместно с работниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдавии и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети Интернет.

В результате совместных действий локализована и прекращена деятельность одного из крупнейших веб-ресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 млн человек, в том числе граждан Украины, Молдавии, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ", - цитирует издание сообщение МВД.

В министерстве добавили, что по факту нарушения неприкосновенности частной жизни возбуждено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941239-personalnye-dannye-kazahstantsev-nezakonno-rasprostranyal-krupneyshiy-sayt-ukrainy/