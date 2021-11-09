Правнук Сталина оказался бомжом

Иосиф Сталин. Фото: danila.fandom.com

Селим Бенсаад – правнук Иосифа Сталина, он страдает от проблем со слухом, но недавно его жизнь еще больше ухудшилась, так как его выгнали из дома, передает 360.

Его отец алжирец Хосин Бенсаад, как пишет издание, выгнал Селима из дома, сменил замки и пытается завладеть дорогой квартирой в Москве. Селим вынужден теперь жить в машине.

По словам пресс-атташе Селима Бенсаада Вадима Горжанкина, проблема возникла из-за давнего конфликта с отцом. Горжанкин подчеркнул, что "все связано с тем, что идет покушение на его жизнь, угрозы его жизни, и ведется попытка признать его недееспособным для того, чтобы завладеть его собственностью".

"Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (историк семьи Сталиных Лана Паршина — прим. ред.) в соавторстве с Селимом", — рассказал Горжанкин.

В этой книге есть якобы очень сенсационная информация, в частотности, там содержится то самое завещание, которое считается поддельным, которое отец Селима подделал, чтобы завладеть квартирой, а также говорится об иконе Сталина. Именно эту икону хотел заполучить отец Селима, который по разным данным, является шпионом нескольких иностранных разведок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941230-pravnuk-stalina-okazalsya-bomzhom/