Изменение климата: названы государства, которые могут исчезнуть с лица Земли

Кирибати. Скриншот: YouTube/DW

Жители Кирибати, Тувалу и Маршалловых островов могут лишиться своей родины из-за глобального потепления, передает Express.

Так как с каждым разом из-за таяния ледников уровень моря поднимается, существует опасность, что ряд островных государств могут полностью оказаться под водой.

Например, экваториальное государство Кирибати, которое находится в центральной части Тихого океана. Оно расположено на одной из самых низких точек над уровнем моря. Так же, как и Маршалловы острова и Тувалу.

Как говорит национальный координатор Сети действий по борьбе с изменением климата в Кирибати Пеленис Алофа, решения в ходе саммита по климату в Глазго будут иметь огромное значение для ее родины. Потому что даже одно цунами может поспособствовать полному затоплению островов.

"Речь не идет о единовременном событии или катастрофе. Речь идет о повышении уровня моря, которое угрожает полностью поглотить наши дома", - сказала она.

Другая активистка из Кирибати Эриета Арам в 2017 году сказала, что никто из ее соотечественников не хочет покидать родные края.

"Мы уязвимы. Одно цунами, одно цунами и вся наша страна исчезнет. Мы не хотим быть мигрантами климата, но если не будет изменений, наша страна исчезнет в море", - говорит Арам.

На саммите в Глазго лидеры стран пообещали положить конец вырубке деревьев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1940681-izmenenie-klimata-nazvany-gosudarstva-kotorye-mogut-ischeznut-s-litsa-zemli/