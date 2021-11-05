Президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал героем мемов

Жаир Болсонару. Фото: EVARISTO SA/AFP via Getty Images

Президент Бразилии Жаир Болсонару во время церемонии по запуску технологии 5G поделился впечатлениями от Италии и тут же стал героем интернет-приколов.

Он назвал Пизанскую башню "башней из пиццы", пишет РИА Новости.

"Недавно я был в Италии… посещал Башню пиццы", - сказал президент Бразилии.

Он произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза".

В Сети распространилось изображение Болсонару и Джима Керри на фоне башни из пиццы. Советник США по климату Джон Керри недавно стал "жертвой" оговорки бразильского лидера. Тот перепутал его назвав именем актера Джимом Керри.

Ранее сенат Бразилии одобрил обвинения в убийствах против президента Болсонару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940686-prezident-brazilii-nepravilno-nazval-pizanskuyu-bashnyu-i-stal-geroem-memov/