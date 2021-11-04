Иран опубликовал кадры инцидента с ВМС США в Оманском заливе

Инцидент в Оманском заливе. Кадр видео: instagram.com/iribnews.ir

Иран опубликовал видео предполагаемого столкновения с военно-морскими силами США в прошлом месяце в Оманском заливе, передает CNN.

Иран утверждает, что американские войска пытались конфисковать иранскую сырую нефть на борту танкера в Оманском заливе. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал эти утверждения "абсолютно, полностью ложными и не соответствующими действительности".

Иран заявил, что американские войска поднялись на борт танкера, выгрузили сырую нефть на другой танкер, прежде чем ВМС КСИР (Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции) провели "вертолетную операцию на палубе похищенных кораблей" и направили ее обратно в иранские территориальные воды.

"Военно-морские силы США не предпринимали попыток захватить что-либо. Это относится к 24 октября, когда силы ВМС США наблюдали за незаконной высадкой и захватом иранскими войсками торгового судна в международных водах в Оманском заливе", - сказал Кирби.

В ответ 5-й флот США, который управляет военными кораблями на Ближнем Востоке, направил "два корабля и воздушные средства для пристального наблюдения за ситуацией".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940591-iran-opublikoval-kadry-intsidenta-s-vms-ssha-v-omanskom-zalive/