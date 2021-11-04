Президент Узбекистана уволил чиновника, заблокировавшего в стране все соцсети

Шавкат Мирзиеев. Фото: газета "Народное слово"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев освободил от должности начальника Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшера Зияева.

Как сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале, Зияев освобожден от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия.

"По поручению Президента начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия, по произошедшему факту будут проведены следственные действия", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

По информации РИА Новости, Мирзиеев назвал недальновидным решение ограничить работу соцсетей в республике. Доступ к соцсетям будет восстановлен в ближайшее время.

Напомним, надзорный орган в Узбекистане принял решение о блокировке ряда соцсетей и мессенджеров на территории страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940467-prezident-uzbekistana-uvolil-chinovnika-zablokirovavshego-v-strane-vse-sotsseti/