Доступ к Facebook, Telegram, YouTube и Instagram заблокировали в Узбекистане

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Надзорный орган в Узбекистане принял решение о блокировке ряда соцсетей и мессенджеров на территории страны. Чуть позже президент Шавкат Мирзиеев высказался с критикой данной меры.

Как пишет издание Gazeta.uz, официальной причиной блокировки со стороны госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") стали нарушения законодательства о персональных данных в Узбекистане, а именно - хранение и обработка персональных данных узбекистанцев за пределами страны.

В реестр нарушителей попали следующие соцсети и мессенджеры: TikTok, Twitter, VK и Skype, Telegram, Facebook, "Одноклассники", YouTube и другие.

Их работа на данный момент ограничена.

В реестре указано, что "Узкомназорат" направлял указания соцсетям 2 июля. 2 ноября инспекция направила предписание, а 3 ноября работа соцсетей была ограничена.

Тем временем, как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в своем Telegram-канале о том, что Шавкат Мирзиеев назвал недальновидным решение ограничить работу соцсетей в республике.

"Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназорат", принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1940434-rabotu-ryada-sotssetey-i-messendzherov-ogranichili-v-uzbekistane/