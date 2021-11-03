Жительница Британии бросила вызов талибам и открыла онлайн-школу для девочек в Афганистане

Анджела Гаюр. Фото: BBC

Бежавшая из Афганистана женщина открыла онлайн-школу для девочек, передает Би-би-си.

Семья Анджелы Гаюр бежала из Афганистана в Иран в 1992 году, когда ей было всего восемь лет. В другой стране из-за отсутствия нужных документов она не смогла посещать школу пять лет. А когда наконец ее семье удалось их получить, она каждый день возвращалась домой после занятий и преподавала другим афганским детям, у которых не было такой возможности.

А когда в августе этого года Байден вывел американские войска из Афганистана, возможность образования для девочек оказалась под угрозой. Тогда Анджела, которая сейчас живет в Великобритании, почувствовала снова ту боль, которую испытывала на протяжении пяти лет в детстве.

Она решила открыть онлайн-школу для афганских девочек. Сейчас там учатся примерно тысяча учениц и преподают им 400 учителей-добровольцев.

"Я чувствую, что эта школа - результат всей моей боли, моих мучений и переживаний. Наш девиз - ручка вместо пистолета", - сказала Гаюр.

Согласно оценкам ООН, 70 процентов квалифицированных учителей в Афганистане - женщины. Поэтому политика талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) может сказаться на нехватке преподавательского состава в школах.

Напомним, бедные семьи в Афганистане стали продавать своих дочерей, чтобы не умереть с голоду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940363-zhitelnitsa-britanii-brosila-vyzov-talibam-i-otkryla-onlayn-shkolu-dlya-devochek-v-afganistane/