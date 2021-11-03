ВОЗ заявила об увеличении числа заражений COVID-19 в мире

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала еженедельный бюллетень, согласно которому в течение недели с 25 по 31 октября 2021 года наблюдалась небольшая тенденция к увеличению числа новых еженедельных случаев заражения.

За неделю было зарегистрировано более 3 млн новых заражений.

Наибольшее количество новых случаев было зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки (528 455 – рост семь процентов), Соединенном Королевстве (285 028 новых случаев – снижение на 14 процентов), Российской Федерации (272 147 – увеличение на девять процентов), Турции (182 027 - снижение на восемь процентов) и в Украине (152 897 новых случаев - рост на 14 процентов).

Помимо Европейского региона, в котором зафиксировано увеличение числа новых случаев заболевания на шесть процентов по сравнению с предыдущей неделей, другие регионы сообщили о снижении или стабильных тенденциях.

Количество смертельных случаев также увеличилось. В сравнении с прошлой неделей – на восемь процентов – более 50 тыс. летальных исходов. В общей сложности было зарегистрировано более 246 млн подтвержденных случаев и почти 5 млн смертей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940283-voz-zayavila-ob-uvelichenii-chisla-zarazheniy-covid-19-v-mire/