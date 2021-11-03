Президента Армении Саркисяна назвали Пашиняном на саммите по климату в Глазго

Армен Саркисян. Фото: president.am

На конференции ООН по изменению климата, которая проходит в Глазго, президента Армении Армена Саркисяна назвали Пашиняном, фамилией премьер-министра страны, передает РИА Новости.

Председатель саммита СОР26 пригласил армянского лидера для выступления с докладом, сказав, что что рад приветствовать "президента Армении Армена Пашиняна".

Президент Армении, поднявшись на трибуну, поблагодарил ведущего и отметил, что его фамилия Саркисян, после чего продолжил выступление.

В июне этого года после парламентских выборов Никол Пашинян вновь был назначен премьер-министром Армении в первый день заседания нового парламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940251-prezidenta-armenii-sarkisyana-nazvali-pashinyanom-na-sammite-po-klimatu-v-glazgo/